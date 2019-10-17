شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن منطقتي مقبل والجزيرة في بني سويف السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع كهرباء بني سويف عن فصل التيار الكهربائي عن منطقتي مقبل والجزيرة في مدينة بني سويف، السبت، بداية من الـ8 صباحا وحتى الـ12 ظهرا، لعمل صيانة بمغذي كهرباء بدر الذي يخدم تلك المناطق.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي.

وناشد القطاع المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ«القطع المؤقت» اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية.