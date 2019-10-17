شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الإعلان تنفي المسؤولية عن حادث المترو: الرافعة تتبع «النقل العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت شعبة الإعلان في اتحاد الصناعات المصرية تبعية الرافعة والإعلان، اللذان تسببا في تعطل حركة مترو الأنفاق، إلى شركات الإعلان، خلافًا لما ذكرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية.

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ذكر بيان للشعبة، الخميس، أن الإعلان والرافعة يتبعان هيئة النقل العام، حيث آل اليها الإعلان بعد انتهاء تعاقد الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني، بموجب محضر تسليم بتاريخ 30 يونيو 2019.

أضاف البيان أن حادث تعطل حركة المترو بسبب قطع أحد كابلات الكهرباء جاء «نتيجة قيام هيئة النقل العام بمحاولة رفع الإعلان، ولكن باستخدام مقاول غير متخصص ورافعة غير مناسبة لوزن وحجم الإعلان».

تابع البيان: «شعبة الإعلان تأسف لهذا الحادث الذي تسبب في تعطيل أحد المرافق الهامة وتعطيل مصالح المواطنين»، وأهاب بجميع الجهات «توخي الحذر وعدم التعامل مع شركان أو مقاولين غير مختصين وغير مسجلين بالشعبة.