شكرا لقرائتكم خبر عن غضب عمالي بعد تصريحات وزير قطاع الأعمال بشأن لوائح الأجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحدثت تصريحات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، حول اللوائح الجديدة للأجور في شركات القطاع، غضبًا كبيرًا بين صفوف العمال وممثليهم بالشركات القابضة والتنظيمات النقابية، فيما قال مصدر عمالي إن هناك تفكير لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للرد على تصريحات الوزير.

وقال الوزير، خلال ندوة عن استدامة الشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمركز الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الأربعاء، إن اللوائح الجديدة «تعمل على عدالة التوزيع في الأجر والأرباح»، وإن «62% من 209 آلاف عامل وموظف يستفيدون من تعديل اللوائح بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بينما سيتأثر 38% آخرون».

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وتجهز قيادات عمالية حاليًا مذكرة لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، وأخرى لرئاسة مجلس الوزراء، اعتراضًا على تصريحات الوزير، واستنكرت القيادات العمالية التصريحات، مؤكدين أن أي تعديل دون مشاركة الطرف الأصيل وهم ممثلي العمال والتنظيمات النقابية «يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية».

أضافت المذكرة، التي وقع عليها كل من عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، وعبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وخالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن «اتحاد العمال لم يصل إليه أي خطاب موجه من الوزارة عن مناقشة أي مقترح أو تعديل، مؤكدًا أن أي مقترح سيخرج دون مناقشة من طرف العمال سيتم الطعن عليها قضائيًا لبطلانها».

أوضحت المذكرة أن «قيادات العمال ناقشت خطة الوزارة التي تم إعلانها عن تطوير قطاع الأعمال في القطاعات الهامة مثل الصناعات الهندسية، والأدوية، والبناء والتشييد واخرى، ووجدت أن الخطة لم تنفذ ولم يكن هناك أي تطوير على الأرض».