شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لغلق وتشميع الوحدات والمحال التجارية المخالفة في 6 أكتوبر والسادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شن حملة لضبط الوحدات المخالفة بالمرحلة الأولى بمنطقة الورود، بالتنسيق مع شرطة التعمير والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

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أسفرت الحملة عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع للوحدات المخالفة، وهى عبارة عن مكاتب عقارات وسمسرة ومكاتب لشركات لعرض منتجات، وتم سحب عدادات الكهرباء والمياه، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ولردع المخالفين وتنفيذاً للقانون.

في السياق، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم تنفيذ حملة لغلق وتشميع المحال والوحدات المهنية والبدرومات المخالفة، وكذا سحب قطع الأراضي السكنية المخالفة للنشاط بالمنطقة السكنية الحادية عشرة والسوق التجارية بالمنطقة.

أضاف «غنيم» أن المخالفات تضمنت مزاولة أنشطة مختلفة بدون تراخيص منها حضانة، مخزن، مواد غذائية، مؤكدا استمرار حملات ضبط المخالفات لتشمل المدينة بأكملها، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على المخالفات كافة.