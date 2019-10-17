شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: «حياة كريمة» أحيت منظومة مهملة ومترهلة منذ 27 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزيرالقوى العاملة محمد سعفان، أن مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرة الوزارة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهنى على المهن المختلفة، حققت نجاحاً على الطبيعة وقبولا من جانب المتدربين، وأحيت منظومة أهملت وترهلت منذ ما يقرب من 27 سنة، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها، كى نصل لكل راغب في التدريب في محل إقامته، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر.

وأكد «سعفان»، في بيان، أنه كان يتابع بصفة يومية العملية التدريبية في كل محافظة لإزالة أية معوقات قد تصادف العملية التدريبية، حيث تم تسخير طاقات كل مديرية للقوي العاملة بالمحافظات الأربعة لخدمة العملية التدريبية بقري «العدوة، واللاهون، والحجر، وقصر الباسل، بمحافظة الفيوم، وشها مركز المنصورة بالدقهلية، وناصر الثورة بالوادى الجديد، وبني جميل مركز البلينا بسوهاج.

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وأشار إلى أنه سيتم الاحتفال بتخريج أولى الدفعات وعددهم 180 متدربا ومتدربة على المهن الثلاثة، ومنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة، فضلا عن تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية، بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب «حقيبة معدات»، كي يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم في توفير «حياة كريمة» لهم ولأسرتهم، وستكون أول دفعة من الخريجين نواة لإعداد قاعدة بيانات عن خريجي الدورات بكل محافظة على المهن التي تم التدريب عليها.

وأوضح الوزير أن الوزارة راعت أن تكون دورة مهنة التفصيل والخياطة في الفترة الصباحية للسيدات من 9 صباحا حتي الواحدة ظهرا، ومن الثانية إلى السادسة مساءاً لدورتي مهنة السباكة وكهرباء التركيبات للذكور، حيث تضم كل دورة 15 متدربا ومتدربة معظمهم من حملة المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة.

وأكد «سعفان» أن الوزارة استهدفت من التدريب بالوحدات المتنقلة الانتقال للشباب في المناطق النائية داخل القري البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركزا على مستوي الجمهورية التابعة لمديريات القوي العاملة، مشيرا إلى أن الهدف منها إيجاد آلية لتعظيم الاستثمار في الثروات الطبيعية الكثيرة التي تمتلكها مصر وفى مقدمتها الثروة البشرية التي إن أحسن تأهيلها فسوف تسهم حتما في زيادة القدرات الوطنية مع الاستثمار في كل الموارد الأخرى، مما سيؤدى إلى تحسين انتقال الشباب المصرى إلى سوق العمل، مالكا قدرات ومهارات ومعارف تؤهله على تلبية احتياجات تلك الأسواق الداخلية والخارجية.