شكرا لقرائتكم خبر عن «الدستورية» تحكم بعدم جواز نظر دعوى وزير المالية ضد «أمريكانا» (تفاصيل الخلاف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار المحكمة الدستورية، بعدم جواز نظر الدعوى رقم 37 لسنة 40 قضائية «تنازع»، والمقامة من وزير المالية، ضد الشركة المصرية للمشروعات السياحية «أمريكانا».

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كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوتها التي حملت رقم 50 لسنة 40 منازعة تنفيذ، نيابة عن الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، ضد شركة «أمريكانا»، والمطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلى منصور –أنذاك- بتاريخ 7 مايو 2016، والذى قضت فيه برفض إلغاء الربط الضريبى على الشركة وفرض ضريبة مبيعات بمبلغ 451349،70 جنيهًا، على الخدمات التي قدمتها فروعها غير السياحية خلال الفترة من يوليو سنة 1997 حتى ديسمبر سنة 1999، على سند من عدم خضوع خدمات هذه الفروع لضريبة المبيعات، لكونها مطاعم غير سياحية، ومرخصًا بإنشائها في النوادى والجامعات من قبل إدارات الحكم المحلى.

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