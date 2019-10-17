شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط: لا ضحايا فى حريق السفينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت مصادر مسئولة بميناء دمياط إنه لا ضحايافى الحريق الذى اندلع بأحد سفن البضائع أثناء رسوها بالميناء، مؤكدا أنه لا وفيات أو إصابات جراء الحريق.

كانت هيئة ميناء دمياط أعلنت أنه أثناء تواجد السفينة حبيبة M والتي تحمل علم توجو والمتراكية على رصيف رقم 9 حدث حريق محدود في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة وجاري حاليا التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.

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وأضافت هيئة ميناء دمياط أن السفينة كانت قد وصلت الى الميناء فجر اليوم فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.