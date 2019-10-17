شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية سهير وجميلة وقرض مستورة ومشاريع النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت وزارة التضامن توفير عيشة كريمة للسيدات غير القادرات فى كل المحافظات وذلك من خلال قرض مستورة الذى يبدأ من 4 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه وبدون فوائد لدعم وتمويل المرأة اقتصاديا.

حاور الخليج 365 المستفيدات من قرض مستورة ومنهن الحاجة جميلة التي استفادت من القرض بعمل مشروع بيع ملابس وأصبح لها مصدر رزق خاص بها، كما توسع مشروعها بالحصول علي مخزن للملابس، استطاعت الحاجة سهير أيضا توسيع مشروعها بشراء ماكينة خياطة ودباغة الجلود.

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بدأ مشروع مستورة 19 نوفمبر 2017 بمناسبة عام المرأة وذلك بمبلغ 250 مليون جنيه، ووفقا لوزارة التضامن وبنك ناصر فإن عدد المستفيدين حتى الآن 18144 بقيمة إجمالية 301 مليون و216 ألف جنيه فى محافظات مختلفة.