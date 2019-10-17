شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: طرح 6 فرص لوجيستية تجارية فى المحافظات الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم طرح 6 فرص لوجستية وتجارية فى 6 محافظات جديدة، هى الإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر والشرقية والفيوم و الوادى الجديد. Advertisements وأوضح الوزير خلال الجولة التى قامه بها فى محافظة البحيرة لوضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمدينة دمنهور وكذلك إقامة منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة يرافقه اللواء خالد آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وأكد الوزير أن التجارة الداخلية سيتم تطويرها وتحديثها عند تقليل حلقات تداول السلع مما يعمل على ايصال السلعة للمستهلكين بأسعار منخفضة، مشيراً إلى أهمية خفض نسبة الهالك من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة من خلال تنظيم التجارة الداخلية.

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