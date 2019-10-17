شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال تطوير بشوارع بولاق الدكرور وترميم أخرى بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية لحى بولاق الدكرور برئاسة العميد إيهاب مكاوى، أعمال رفع كفائة عدد من الشوارع ، حيث تم رفع مخلفات بشارع المصرف وعمل رصيف بالصبة الخرسانية بالجزيرة الوسطى، تحت إشراف إدارة صيانة الطرق وإدارة المتابعة الميدانية.

وفى السياق ذاته واصل حى العمرانية مجهوداته برئاسة محمد نور الدين، ترميم الحفر بالشوارع والمحاور الفرعية، بالتنسيق مع ادارة صيانة الطرق تنفيذا لتوجيهات المحافظ، كما تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء، ما تم تنفيذ حملة لرفع إشغالات المقاهى.

وتابع اللواء لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، قافله طبية فى جميع التخصصات بقرية نكلا بمنشأة القناطر قدمت الكشف والعلاج المجانى للسكان.

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