شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يعرب عن تقديره للرئيس السيسى ودور مصر الداعم للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى ولدور مصر الداعم للبنان.

جاء ذلك خلال استقبال الحريرى ، لسفير مصر فى بيروت نزيه النجارى، حيث أقام مأدبة تكريماً له بمناسبة قرب انتهاء مهمته فى لبنان، بحضور وزيرى الاتصالات والإعلام فى الحكومة اللبنانية، وسفراء الكويت وفلسطين والمملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين اللبنانيين ومستشارى رئيس الوزراء سعد الحريرى.

وذكرت وزارة الخارجية ، اليوم الخميس ، أن السفير النجارى عبر عن شكره وتقديره للدعم الذى وجده على مدار سنوات عمله فى لبنان، مؤكدا حرص مصر الكبير على دورها العربى وعلى تعزيز العلاقات مع لبنان وسائر الدول العربية ، وقام رئيس الحكومة بتسليم السفير درع تكريمى تقديراً لجهوده فى دعم لبنان.