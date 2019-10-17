شكرا لقرائتكم خبر عن الحلم اتحقق في يومين.. إيمان حققت حلمها بحضانة من قرض مستورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان حلم حياتي افتح حضانة والحمد لله حققت حلمي في يومين لما أخدت قرض مستورة"، هكذا بدأت إيمان احمد حديثها لـ"الخليج 365" وهى واحدة من المستفيدات من قرض مستورة بمنطقة أرض اللواء والذى وفرته وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير حياة كريمة للسيدات غير القادرات من خلال توفير قرض يبدأ من 4 آلاف جنيه حتى 20 ألفا.

قالت إيمان لـ"الخليج 365" سمعت عن قرض مستورة من الجيران ولكننى اعتقدت أنه غير حقيقى وبعد البحث توجهت للجنة الزكاة بالمنطقة وقدمت الأوراق وحصلت على القرض من بنك ناصر بعد يومين من التقديم وفتحت الحضانة والحمد لله كل يوم فى تقدم.