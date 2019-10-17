شكرا لقرائتكم خبر عن بنس يطالب اردوغان بوقف العدوان على سوريا بعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ودعاه إلى وقف عدوانه على المقاتلين الأكراد فى شمال شرق سوريا، وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض عقوبات صارمة بسبب العدوان.
وكان نائب الرئيس الأمريكى، قد دعا الرئيس التركى إلى اجتماع اليوم الخميس، لبحث العدوان العسكرى التركى فى شمال شرق سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر بنس يطالب اردوغان بوقف العدوان على سوريا بعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.