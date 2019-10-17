وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمدينة دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وضع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمدينه دمنهور وإقامة منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة، يرافقه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، والدكتور إبراهيمم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وحازم الديب، الرئيس التنفيذي لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود للانتهاء من تنفيذ أعمال المنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور والتي تم وضع حجر الأساس لها مؤخرًا على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بقيمة 5 مليارات جنيه وهي الأولى من نوعها بالمحافظة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال عامين.

وأشار إلى أن المشروع يمثل تعد نقلة حضارية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج التجارى والاقتصادى لمحافظة البحيرة وقدرتها على تخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

Advertisements

وأوضح آمنة أنه جرى وضع خطة زمنية لعودة الانتعاش الاقتصادى بالمحافظة وذلك من خلال المشروعات التجارية ومنها المنطقة اللوجستية بمركز دمنهور وكذلك بحث إقامة مناطق لوجيستية أخرى بمدن المحافظة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى والصناعى وتوفير فرص العمل.

وأضاف محافظ البحيرة أن المنطقة اللوجستية تستهدف أكثر من 10 ملايين نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة باستثمارات حوالى 5 مليارات جنيه ويوفر 17 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية ستضم مراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض وهايبر ماركت وأنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية.

ووجه محافظ البحيرة إلى دعم وتشجيع الفرص الاستثمارية الجادة على أرض المحافظة وتذليل ما يعترضها من معوقات لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.