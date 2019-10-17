"الأموال العامة" تضبط صرافًا بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عضو مجلس إدارة سابق بشركة صرافة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (عضو مجلس إدارة بشركة صرافة "صادر بشأنها قرار بإلغاء التراخيص") بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، واستغلاله إحدى الشقق السكنية المملوكة له بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة لممارسة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات مختلفة (75481 دولار أمريكي - 6604 ريال سعودي - 8600 يورو- 375 جنيه إسترليني - 500 درهم - 4,760,000 جنيه مصري- ماكينة عد نقود- مجموعة من الأوراق- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل تدل على نشاطه غير المشروع).

اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.