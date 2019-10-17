ضبط زوجين حاولا السفر بتأشيرات إقامة مزورة لدولة أوربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ألقت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير القبض على زوجين حاولا السفر لدولة أوربية بتأشيرات إقامة مزورة تبلغ إلى اللواء محمد صلاح، مدير مباحث الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى، بتقدم أحد المواطنين وزوجته ونجله للسفر لإحدى الدول الأوروبية بموجب إقامة منفصلة "مزورة". بانتقال أجهزة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى ميناء القاهرة الجوي أمكن ضبط حاصل على ثانوية مقيم بالدقهلية زوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية وبرفقتهما نجلهما حيث تبين تقدمهم للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ميناء القاهرة الجوي بموجب إقامة منفصلة والمنسوب صدورها لذات الدولة "خلافاً للحقيقة" بفحص الإقامات المضبوطة تبين أنها مزورة، بتطوير مناقشتهما أقرا بأنهما على علم بكون الإقامه "مزورة" حال تقدمهم بها للسفر بقصد دخول الدولة والبحث عن فرصة عمل وأضافوا بتحصلهم على الإقامات المضبوطة من كل من شخصين مقيمان بذات الدولة نظير مبلغ 2100 يورو للإقامة الواحدة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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