"بإسم مُستعار".. ضبط هارب من جريمة قتل مختبئًا بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخص هارب من قضية شروع في قتل، بعد أن غير محل إقامته، وانتحل اسم آخر حتى لا تعثر عليه الشرطة.

وردت معلومات للرائد محمد سلامة، معاون أول مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، مفادها أن "ن.ب" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2226/2281 لسنة 2014م الزاوية الحمراء شروع في قتل"والمقضي فيها بالسجن المؤبد ينتحل اسم "م.ع"، عقب تغيير محل.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائد أحمد بدر، معاون مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته أمام العقيد وليد أنيس شهاب، مأمور قسم الزاوية الحمراء، بالحكم الصادر ضده أقر به وأضاف بانتحاله الاسم المشار إليه وادعائه اعتناق الدين الإسلامي خشية ضبطه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد أحمد مدحت فؤاد، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.