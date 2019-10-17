السجن 5 سنوات لمتهمين في "أحداث عنف المطرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قضت الدائرة 7 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن 5 سنوات، في إعادة محاكمتهما في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

صدر الحُكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهما في 25 يناير 2015 وآخرين مجهولين انضموا لجماعة إرهابية على خلاف القانون وحازوا أسلحة نارية غير مصرح بها.