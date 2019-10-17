الـ "GPS" يوقع لص سرق سيارة ملاكي بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها بالجيزة.

البداية كانت أثناء قيام الرائد عمر النجدي، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة بأعمال التأمين بأحد الأقوال الأمنية بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين تبلغ لهم من أحد الأشخاص بسابقة سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة قسم شرطة الدقى الجيزة، وقيامه بتتبع السيارة بإستخدام تقنية تحديد الموقع الجغرافى GPS وتمكنه من تحديد موقعها بمنطقة المعراج بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

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بإعداد الأكمنة اللازمة بمكان تواجد السيارة؛ تم ضبط المتهم وتبين أنه حاصل على دبلوم تجارة مقيم بمحافظة الجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام حبس حال إستقلاله السيارة المشار إليها.

وبمواجهته أمام العميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، إعترف بتحصله على السيارة المشار إليها حال عمله بشركة مواد غذائية ملك المُبلغ وإستيلائه على السيارة وعدم إعادتها له بسبب خلافات مالية بينهما بسؤال المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.