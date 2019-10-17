أخبار مصر | مفتي سنغافورة: خريجو الأزهر يمثلون شعاع نور لمجتمعنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي سنغافورة: خريجو الأزهر يمثلون شعاع نور لمجتمعنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر وفدًا من دولة سنغافورة برئاسة الدكتور محمد فطريش، مفتي جمهورية سنغافورة.

قال الشيخ صالح عباس إن مناهج الأزهر الشريف هي سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي غزت العالم على يد جماعات التشدد والإرهاب، وأن الأزهر يضطلع بدور كبير في نشر الصورة الصحيحة للإسلام في الداخل والخارج، من خلال مبعوثيه وخريجيه على مستوى العالم، واستقباله طلابًا من أكثر من ١٠٠ دولة، وتدريب الأئمة ورجال الدعوة، مؤكدًا حرص الأزهر على دعم أواصر العلاقات بين الأزهر وسنغافورة.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد سعيهم إلى رفع مستويات التعاون والاستفادة من خبرات الأزهر في مجال التعليم والدعوة، وأن خريجي الأزهر في سنغافورة يمثلون شعاع نور للمجتمع السنغافوري، وينظر الناس إليهم على أنهم أصحاب فكر سليم ومعتدل، وكثيرًا ما يقومون بدور كبير في نشر التسامح بين أتباع الديانات المختلفة، ويتبوءُون مناصب بارزة، مشيرًا إلى أن مسلمي سنغافورة أنشأوا منذ ٢٠٠٧ «مركز الوئام الديني» لنشر التسامح والتعايش السلمي ويقوم بدور مهم في إرساء قيم الاندماج داخل سنغافورة.