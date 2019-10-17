أخبار مصر | ننشر توصيات المؤتمر العربي الأفريقى الأول لفتح آفاق التصدير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر توصيات المؤتمر العربي الأفريقى الأول لفتح آفاق التصدير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور يوسف العبد، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الأفريقى الأول لفتح آفاق التصدير لأفريقيا، توصيات المؤتمر لفتح الأسواق الافريقية للادوية البيطرية وإضافات الأعلاف والأعلاف ومستلزمات المزارع.

وأكد "العبد" أن التوصيات جاءت بأن تقوم اللجنة المنظمة للمؤتمر باختيار لجنة فنية لدراسة احتياجات السوق الأفريقية من الأدوية والأعلاف وإضافات الأعلاف والمطهرات، وذلك عن طريق التواصل مع الجهات الرسمية والملحقين التجاريين والشركات فى مختلف دول أفريقيا التي شاركت في المؤتمر أو التي لم تشارك فيه.

مطالبة وزارة الصحة المصرية واللجان الصيدلية المختصة بتسجيل الأدوية وتسهيل إجراءات التسجيل واختصار مدة التسجيل لتصبح 6 أشهر أو 9 أشهر على أقصى تقدير حتى يتسنى للشركات المصنعة للأدوية أن توفي باحتياجات الدول المستوردة دون تأخير.

على لجان الصيدلة التابعة لوزارة الصحة فتح الصناديق المغلقة للمستحضرات الدوائية البيطرية طبقا لاحتياجات السوق الافريقية وسرعة اتخاذ القرارات حتى لو أدى ذلك إلى اجتماعات استثنائية للجان المختصة لخدمة هذا الهدف القومي الهام.

تختار اللجنة المنظمة للمؤتمر لجان فنية توعوية لإرسالها إلى الدول الأفريقية المعنية لعمل ندوات علمية وتثقيفية للأطباء البيطريين الأفارقة الحكوميين والأطباء العاملين في كبرى المزارع والمشرفين على صغار المربين وإقناعهم بتوظيف الأنواع المختلفة من الأدوية والمستحضرات البيطرية التوظيف الصحيح لعلاج مختلف الأمراض.

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استخدام الأعلاف وإضافات الأعلاف والسيلاج وغيرها من المواد العلفية في تنمية الثروة الحيوانية والاستفادة القصوى من إنتاج اللحوم والألبان وخفض معدلات الاصابة بالامراض الوبائية وخفض معدلات النفوق التي تؤثر سلبيا في تلك الثروة الحيوانية الكبيرة.

يقوم الوزراء المعنيين بتسهيل اجراءات التصدير وفتح الاعتمادات المالية فى البنوك المختصة تحت رعاية البنك المركزى المصرى لضمان حقوق المصدرين والمستوردين وهم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وزارة قطاع الأعمال، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة المالية.

فتح توكيلات لشركات الادوية والاعلاف وإضافات الأعلاف والمطهرات المصرية فى الدول الافريقية المهتمة، تعاون وزارات المالية، الصناعة والتجارة الخارجية، قطاع الأعمال الحر، النقل والمواصلات، الإستثمار والتعاون الدولى علي تسهيل الإجراءات الجمركية واجراءات الشحن والتفريغ وإنشاء شركات التصدير والإستيراد من وإلى افريقيا.

تقوم وزارة الزراعة بتسهيل التسجيل للمستحضرات البيطرية ذات التركيزات العالية حتي تعطي النتائج الفعالة المرجوة والتى تطلبها الشركات الافريقية، التعاون بين الشركات المصرية العاملة في مجال الأدوية أو الاعلاف أو إضافات الاعلاف لإنشاء شركات مساهمة لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع بكميات كبيرة لخفض السعر وخفض تكلفة التصنيع، انشاء موقع تسويقي الكتروني «ويب سايت» يضم جميع الشركات المصنعة للادوية والمستحضرات البيطرية والاعلاف واضافات الاعلاف والمطهرات لتسهيل الاتصال بين الشركات المصنعة والشركات المستوردة، إنشاء جروب على الواتس آب يضم كل المشتركين فى المؤتمر «اللجنة المنظمة والشركات المضيفة والملحقين التجاريين وممثلى الشركات الافريقية» لتسهيل التواصل فيما بينهم وتسهيل عرض المنتجات وعرض الإحتياجات.