أخبار مصر | تقرير عن إنجازات برنامج 'أطفال بلا مأوى' التابع لـ'التضامن'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير عن إنجازات برنامج 'أطفال بلا مأوى' التابع لـ'التضامن' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى، تقريرا حول ماتم انجازه في برنامج أطفال بلا مأوى، حيث كشف التقرير أنه تم التعامل مع 23 ألف طفل بلا مأوى منذ يناير 2017 وحتى الآن فى انجاز هام للبرنامج الذى أطلقته الوزارة عام 2017، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتمويل قدره 164 مليون جنيه لتوفير الرعاية والحياة الكريمة للاطفال بلا مأوى وكانت البداية على مستوى 10 محافظات وتم التوسع فى ثلاث محافظات جديدة وهى الفيوم – بورسعيد – الغربية ليصبح الاجمالى 13 محافظة تضم النسب الاعلى من الابناء بلا ماؤى حيث يستهدف البرنامج حوالي 80 % من عدد هؤلاء الأطفال وتوفير عدد من التدخلات التى من شانها الارتقاء بالمستوى المعيشى والصحى والخدمى عبر فريق متكامل مدرب ومتخصص.

وشهد البرنامج افتتاح 5 مؤسسات رعاية إجتماعية بمحافظات (القاهرة – الأسكندرية – الشرقية – المنيا- الجيزة) بعد تطوير البنية التحتية لهم وإمدادهم بالتجهيزات والاثاثات والأدوات اللأزمة.

وأضاف التقرير أن هناك العديد من المؤشرات الخاصة بالبرنامج والتى تعكس حجم التدخلات النى نجح البرنامج فى تحقيقها على مدى العامين وهما عمر البرنامج ومن أهمها منها نجاح البرنامج فى دمج 1475 طفلا منهم 1104 طفلا بمؤسسات الرعاية الإجتماعية 371 طفلا دمج أسري، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الاطفال بلا مأوى الذى تم التعامل معه تضمن 6096 طفلا بلا ماؤى 12938 أطفال عمالة (معرض للخطر بالشارع)3891 أطفال مع أسرهم بالشارع.

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ومن جانبه أكد حسنى يوسف مدير برنامج أطفال بلا مأوى، أن البرنامج يعمل من خلال 17 وحدة متنقلة تعمل في المحافظات المستهدفة طبقا لكثافة الظاهرة بكل محافظة وتقوم باستخدام أنشطة غير تقليدية لجذب الاطفال من خلال 17 فريق شارع يضم تخصصات متكاملة نفسية وإجتماعية وتمريض وفى تطور مختلف تم إنشاء فصل محو الأمية ومدرسة مجتمعية بسيارة الوحدة المتنقلة بمحافظة الجيزة لتقديم خدمات للأبناء الكبار المتواجدين بالشارع لمساعدتهم فى تأهيلهم.

وأضاف يوسف أن البرنامج قام بإستحداث وسائل غير مسبوقة في متابعة الوحدات المتنقلة والعاملين بها أثناء التشغيل مثل متابعة السيارات من خلال نظام ال GPS وفى مجال ادارة الحالة تم العمل مع 600 حالة تم دمجها وإعادتها للأسر، حيث تم التعرف على أهم الاحتياجات الخاصة للأبناء واسرهم سواء كانت معاشات او مشاريع صغيرة وفرص عمل كما تم توفير معاشات تكافل وإعادة جزء منهم لمسار التعليم النظامى والمجتمعى وتم ذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

كما تم التشبيك مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للابناء المتواجدين بالمؤسسات ودمجهم بالمجتمع واعتمادهم على أنفسهم وبالفعل تم توفير فرص العمل وتمثلت فى شركات (مصانع بلاستيك - مصانع دهانات – مصانع غذائية )، ومن خلال جهود بناء القدرات تم تدريب فرق الشارع على الإسعافات الأولية من خلال التعاون مع الهلال الأحمر المصرى وتدريبهم مع الجمعيات الخبيرة كما تم العمل على تمكين فرق الشارع والعاملين بالمؤسسات على منهجية إدارة الحالة لتوحيد آلية العمل مع الأطفال وتم إعداد حقيبة تدريبية للعاملين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية عن طريق جامعة حلوان كما تم البدء في تنفيذ خطة بناء قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية بتدريب 100 من مقدمي الرعاية بهذه المؤسسات كمرحلة أولى مستهدفة.