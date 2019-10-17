أخبار مصر | مصر للطيران للخدمات الأرضية تنجح في تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران للخدمات الأرضية تنجح في تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية في تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية في محطة شرم الشيخ دون ملاحظات من قبل فريق التفتيش، حيث قامت الشركة بتطبيق المعايير العالمية الصادرة عن الإتحاد الدولي للنقل الجوى الـ IATA للحصول علي الشهادة والتى يتم منحها لمقدمي الخدمة الأرضية التي تلتزم بتطبيق هذه المعايير، وهو ما حرصت عليه الشركة للحصول على تجديد هذا الإعتماد الدولي، وقد أستغرق التفتيش عدة ايام في مطار شرم الشيخ الدولي تم خلالها المراجعة علي جميع أنشطة الخدمات الأرضية بالمطارات.

وفي هذا الصدد توجه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بخالص الشكر والتقدير لأبناء الشركة لما بذلوه من جهد انعكس إيجابيًا على نتيجة التفتيش المشرفة، وأضاف أن شركة مصر للطيران للخدمات الارضية تعد إحدى كبرى الشركات وتمتاز بدرجة عالية من الإحترافية كما يمتاز العاملون بها بقدرات فنية متميزة وروح تنافسية تمكنهم من العمل في مختلف الظروف وهو ما أثبتوه على مدار السنوات السابقة وهو ما جعلهم يستحقون الإشادة من الجميع.

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وأكد عادل ان سعي الشركة الدائم لتحسين الخدمة والوصول للمستوى اللائق لإرضاء العملاء بما يتوافق مع متطلبات تحالف ستار العالمي يعد من أهم اسباب تجديد شهادة الإيزاجو ويؤدي إلي زيادة ثقة عملائنا من شركات الطيران العالمية والمصرية والخاصة التي نقوم بخدمتها في المطارات المصرية وزيادة الإيرادات.

ومن جانبه أضاف المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الارضية أن نتائج التفتيش جاءت إيجابية، أن المراجعات شملت إدارة الخدمة الأرضية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة منذ لحظة وصول الراكب صالة السفر وانهاء اجراءته وحتي صعوده الطائرة وكذلك ضبط الحمولة وتوزيعها علي متن الطائرة وجميع أنشطة الخدمة الأرضية تحت الطائرة منذ استقبال وترحيل الطائرة والتأكد من سلامة الخدمة الأمنية والشحن وتحميل البضائع.

وأكد محمدين أن هذه الاعتمادات الدولية في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم، وذلك في ظل التحديات والمنافسة الصعبة التي يشهدها هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فأننا نسعى دائمًا لجذب المزيد من العملاء ومن خلال الارتقاء والتطوير الدائم لمستوى تلك الخدمات بما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة فى سوق الخدمات الأرضية للطائرات.