أخبار مصر | السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى لطب القوات المسلحة "التفاصيل كاملة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى لطب القوات المسلحة "التفاصيل كاملة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسى بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

بدأت مراسم الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبة فيلم تسجيلى من اعداد إدارة الشئون المعنوية تناول تاريخ وفكرة انشاء كلية الطب للقوات المسلحة بالتعاون مع كليات الطب والجامعات المصرية لتكون منارة للعلم الطبى، وتساهم فى تخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على دعم المنظومة العلاجية وتقديم خدمة طبية مميزة للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

أعقبه إذاعة فقرة على شاشات العرض لبيان عملى عن قيام قوات انفاذ القانون بتنفيذ عملية اقتحام بؤرة ارهابية بنجاح نتج عنها اصابة فردين من القوات، ثم قام الطلبة الخريجين باستعراض بعض المهارات الطبية على نماذج من المحاكيات لانقاذ حياة المصابين، ظهر خلاله مدى ماتحصلوا علية من تأهيل علمى وطبى وقدرة عالية على التعامل مع الإصابات الحرجة اثناء العمليات القتالية، ثم عرض تسجيلى تناول مسيرة حياة المشير محمد عبد الغنى الجمسى الذى اطلق اسمة على الدفعة الجديدة تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتضحياته وبطولاته للدفاع عن أمن واستقرار الوطن، ثم تقديم أغنية بعنوان "حصاد مصر" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتى تفاعل معها أسر الخريجين في جو حماسى تعبيرًا عن فرحتهم بإنضمام ابنائهم الى صفوف القوات المسلحة ضمن الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة.

إعلان نتيجة التخرج ومنح الأنواط لأوائل الخريجين

ثم اصطف الخريجين الجدد وقام نائب مدير كلية الطب بالقوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج حيث صدق القائد العام للقوات المسلحة على النتيجة النهائية لإمتحانات التخرج وقد بلغت نسبة النجاح لمن إنطبقت عليهم شروط دخول الإمتحان النهائي 100%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الدفعة الأولى الى الدفعة الثانية من كلية الطب لتتواصل مسيرة عطاء رجال القوات المسلحة جيلا بعد جيل.

وقام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار التعيين، ومنح الأنواط لأوائل الخريجين حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالكلية ثم قام عدد من الطلبة باهداء السيد الرئيس درع كلية الطب للقوات المسلحة تعبيرا عن ولائهم وانتمائهم لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها السياسة، وردد الخريجون يمين الولاء.

كلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة

وألقى اللواء طبيب عمر حجاب مدير كلية الطب للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر لكل فكر وكل جهد ساهم في أن نقف اليوم لنشهد والشعب المصرى أملًا جديدًا وصفحة من صفحات مصر المضيئة بتخرج الدفعة الاولى من كلية الطب بالقوات المسلحة والذي يعتبر خير دليل على رؤية ثاقبة وإهتمام القيادة السياسية بالإستثمار في أهم ملفين للدولة التعليم والصحة.

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وبناءً عليه لم تألو القيادة العامة للقوات المسلحة جهدًا في الدعم الفكرى المستمر لإدارة الكلية لإعداد جيل من الكوادر الطبية قادر على أن يكون قاطرة الطب الحديث في مصر، مضيفًا أن الرئيس السيسى أطلق عام 2013شرارة البدء لإستكمال دراسة مستفيضة عن إعداد كلية طب بالقوات المسلحة والتي كانت حلمًا راود جميع قيادات وأطباءالخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وأصبح الحلم حقيقة لتبدأ الدراسة بالسنة الأولى في أكتوبر من نفس العام لعدد مائتى طالب كانوا النواه لكلية طب واعدة وهم من نحتفل بتخرجهم اليوم بعد مرور ستة أعوام من الدراسة الشاقة – الدفعة الاولى، دفعة المشير محمد عبد الغنى الجمسى.

وتابع مدير كلية الطب للقوات المسلحة أنه منذ ذلك الحين إستمرت وتضاعفت التحديات حيث كان الهدف من إنشاء الكلية هو إمداد القوات المسلحة بإحتياجاتها من الضباط الأطباء الأكفاء بأعداد كافية تضمن جودة عالية للرعاية الصحية التي تقدمها القوات المسل حة للعسكريين والمدنيين كما كان من صلب أهدافها تخريج ضباط أطباء متميزين وقادرين على المساهمة الفعالة في مجال البحث العلمى وبناء وخلق كوادر أكاديمية فى مجالات وأساليب التعليم الطبى الحديث لتساهم القوات المسلحة بقوة في تطوير التعليم الطبى في مصر.

وأوضح أنه طبقا لرؤية الرئيس السيسى في التوأمة مع الجامعات المصنفة عالميًا فقد تم تنفيذ التوأمة بين كلية الطب بالقوات المسلحة وكلية الطب بجامعة ولاية ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية والتي آلت إلى إعطاء شهادة من هذه الكلية لكل خريج من كلية الطب بالقوات المسلحة تفيد بأنه قد إجتاز بنجاح إختبارات منهج بكالوريوس الطب والجراحة بعد مراجعته وتعزيزه وإعتماده، وقد أشادت إدارة جامعات ولاية ميتشجن بالمبادرة البناءة للكلية في إطلاق برنامج " إقرأ لتقود " في يونيو 2019 حيث يتيح هذا البرنامج لطلبة الكلية أن ينهلوا العلم من مكتبة عالمية توفرها جامعة ولاية ميتشجن إيمانًا بدعم الفكرة وأهمية زيادة المدارك والسمو في بناء الشخصية من التوسع في القراءة.

وأضاف "طموحاتنا لا سقف لها وشعارنا العلم الشرف الوطن وقيمنا الإنتماء والإنضباط وإنكار الذات والأمانة والعمل الجماعي والإبداع والجودة والإتقان والإخلاص للوطن.

كما قدم التهنئة للسيد الرئيس وشعب مصر العظيم على تخرج أول دفعة من كلية الطب بالقوات المسلحة حيث مازال وسيظل الطب هو أشرف علوم الدنيا.

وأن الطبيب يعيش رحلة زمنيه مع الكفاح فعليه أن يتابع كل جديد في تخصصه وهذه الجديد يتغير بالدقيقة والثانية مما يستهلك من الطبيب عمرًا وجهدًا وصحةً في كثير من الأحوال فهو متعلم مدى الحياة وإننا نعد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل تطوير التعليم الطبي بمصر وأن نكون مركز تميز لعمليات التقييم بكافة أشكالها وقبل أن أختم كلمتي أود أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان والإحترام لكليات الطب بالجامعات المصرية التي أمدت كلية الطب بالقوات المسلحة بنخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا بفاعلية في العملية التعليمية بالكلية، موجها التحية والتقدير لاسر الخريجين الذين ربوا ابنائهم تربية صالحة مراعين القيم والمبادىء الصحيحية وقدموهم فداء لوطنهم الغالى مصر.

مختتما كلمته: "أوصي أبنائي الخريجين بأن يراعوا الله في مهنتهم وأن يمارسوا الطب بكل أمانة وشرف وأن يثابروا على طلب العلم ويسخروه لنفع الإنسان وأن يوقروا من علمهم ويعلموا من يصغرهم، حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة لتكون حصنًا منيعًا للحفاظ على مقدرات الشعب المصري وصنع مستقبل أفضل للقادم من الأجيال، وفى نهاية الاحتفال حرص الرئيس السيسى على التقاط صورة تذكارية مع الخريجيين الجدد.

حضر الاحتفال المشير حسين طنطاوى والمستشار عدلى منصور والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية ووعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة.