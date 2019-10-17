أخبار مصر | ننشر تقرير البرلمان حول قانون حماية البيانات الشخصية (صور)

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حصلت بوابة "الخليج 365" على صور ضوئية من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، والذي من المقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.

