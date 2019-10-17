أخبار مصر | القضاء على قوائم الانتظار لجراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء على قوائم الانتظار لجراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد أنهت قوائم الانتظار لجراحات قلب الأطفال بمحافظة بورسعيد، وهي الجراحات التي تمت من خلال فريق جراحة قلب الأطفال بالمستشفى، وبصورة مجانية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد.

وأكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أنه تم إجراء جراحات قلب الأطفال بواسطة فريق طبي على أعلى مستوى من الكفاءة، والتميز، كما تم عمل فحص لعدد 400 طفل من أبناء محافظة بورسعيد في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل بعد إحالتهم من وحدات طب الأسرة إلى عيادة قلب الأطفال، وعمل موجات صوتية لعدد 150 طفل، واستخراج إجمالي 10 حالات جراحة قلب و14 حالة قسطرة تم اجراؤهم جميعا بنسبة نجاح 100%.

وأكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أن جميع الأطفال الذين خضعوا للجراحة بحالة جيدة ويتم متابعتهم بشكل دوري من الأطباء في المستشفى، وأشار مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أن الفريق الطبي قام بجراحات قلب معقدة قد تم رفضها من جانب الكثير من مراكز جراحات القلب في القاهرة، وهو ما يؤكد تميز الفريق الطبي بمنظومة التأمين الصحي الشامل وقدرته على التعامل مع أي تحديات صحية.

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وأضاف الدكتور قطب السيد، مدير مستشفى النصر التخصصي للأطفال أن المستشفى في أتم الاستعدادات لاستقبال كافة حالات جراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية على مدار الساعة من أطفال محافظة بورسعيد.

وأشار مدير مشروع التأمين الصحي الشامل إلى أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال تتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومجموعة مستشفيات كليوباترا من خلال بروتوكول تعاون يهدف لضمان تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن المصري وفقًا لأعلى المعايير القياسية الطبية العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوبترا، أن التعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل يأتي انطلاقا من الدور المجتمعي لمجموعة مستشفيات كليوبترا، مؤكدا على تقديم دعم لا محدود للمنظومة الصحية في مصر، لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري، بهدف التكامل مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة بما يضمن خدمة صحية مميزة للمواطن المصري في ظل توجيهات القيادة السياسية، وأكد الدكتور عبد الرحمن عفيفي رئيس فريق مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لجراحات قسطرة قلب الأطفال، أن فريق المؤسسة يعمل دائما على الاعتماد على أبرز التقنيات العالمية في إجراء عمليات القلب مهما بلغت صعوبتها أو تعقديها، مؤكدا على قدرة الفريق على إجراء عمليات في غاية الصعوبة والدقة تنفذ بصورة تضاهي وتتفوق على مثيلاها في العالم.

والجدير بالذكر أن الفريق الطبي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد يتكون من: الدكتور محمود زلط استشاري جراحة قلب الأطفال، والدكتور أحمد سامي فضالي استشاري جراحة قلب الأطفال والصدر، والدكعور يحيى ممدوح مكي استشاري تخدير قلب الأطفال، وبالتعاون مع وتحت إشراف فريق مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لجراحات قسطرة قلب الأطفال بقيادة الدكتور عبدالرحمن عفيفي استشاري ورئيس قسم قلب الأطفال والعيوب الخلقية وتداخلات القسطرة بمستشفى النصر التخصصي للأطفال.