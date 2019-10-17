أخبار مصر | "صناع الخير" توزع رؤس أغنام وأدوات مدرسية بقرية دار السلام بالفيوم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير" توزع رؤس أغنام وأدوات مدرسية بقرية دار السلام بالفيوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية، بتوزيع رؤس ماشية وأدوات مدرسية في اطار خطتها لتطوير وإعادة إعمار قرية دار السلام بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ضمن مبادرتها " قرى الأمل" لإعادة إعمار القرى الأكثر فقرا.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، إن المؤسسة نجحت فى توزيع عدد ٢١ رأس ماشية أغنام مقسمة على سبع حالات لكل حاله عدد ثلاث رؤس ماشية عشار.

وأشار عبد الجليل، أنه تم توزيع مستلزمات دراسيه على طلاب مدرسة الفصل الواحد "صديقة الفتيات" كما تم توزيع أدوات مدرسية على الطلاب الذين يذهبون إلى مدارس فى القري المجاورة، وذلك لتوفير كافة الخدمات التعليمية للطلاب فى القرية.

ومن جهته قال هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة تهدف من خلال مبادرتها "قرى الأمل" فى تقديم خدماتها للمواطنين الأكثر احتياجا، حيث وقع الإختيار على قرية دار السلام، والتى تعد من أفقر القرى فى مصر، واتخذت صناع الخير على عاتقها تطوير وإعادة إعمار القرية، وتحسين كفاءة الخدمات الإجتماعية فيها المقدمة فى مجال الصحه والتعليم حيث تبعد القرية عن مدينة الفيوم 90 كيلو متر ويبلغ عدد سكانها 2650نسمة.

وأضاف عبد الفتاح، أن المؤسسة قامت قامت ببناء مصنع لصناعة السجاد يدويا للقضاء على البطالة والأرتقاء بالقرية وتوفير فرص عمل للأهالى من أجل جعلها قرية نموذجية تحاكى التطور والتقدم، وأكد أن المؤسسة إنتهت من المرحلة الأولى من تطوير القرية وهى إعادة إعمار المنازل وبناء الأسقف لها وتركيب الشبابيك، وعمل السباكه وتركيب السيراميك والأنتهاء من أعمال المحارة، وتوصيل المياه والكهرباء وقامت بزرع ثلاث أعمدت كهرباء فى القرية لتعزيز وتقوية التيار الكهربى المشغل الخاص الذي يتم تدشينه بالقرية.