أخبار مصر | ننشر تقرير البرلمان حول تعديل عقوبات المُمتنعين من أداء نفقة الزوجة (صور)

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حصلت بوابة "الخليج 365" على صور ضوئية من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي من المقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.

