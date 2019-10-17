أخبار مصر | سؤال برلماني للحكومة حول مصير عمال التشجير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني للحكومة حول مصير عمال التشجير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للحكومة، حول مصير أكثر من 52 ألفا من عمال التشجير يعملون بوزارة الزراعة يطالبون بالتثبيت.

وقالت إيمان خضر، في سؤالها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية: "هناك أكثر من 52 ألفا من عمال التشجير بالوزارة يعملون بالعقود المؤقتة ويتقاضون رواتب زهيدة من 40 إلى 60 جنيها شهريا رغم حصول معظمهم على مؤهلات عليا وزراعية، ورغم ذلك فإن منهم من لم يتقاضوا رواتبهم المتأخرة منذ عام 2006"، وتابعت: "منذ تولي الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق في عهد مبارك، وإلى الآن وهم يعانون وأسرهم التي تعيش على تصريحات وقرارات الوزراء والمسئولين الوهمية من 2006 ومسلسل الوعود والقرارت الوهمية للوزراء لم ينته وترتفع المعاناة اليومية لهؤلاء البسطاء".

كما أكدت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب،: "في 23 مارس 2014 وافق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، على تثبيت عمال التشجير على 3 مراحل في 11 محافظة، ومع رحيله من الوزارة، رحل معه قراره، ومن تولى من بعده ألقى المسئولية على وزارة المالية، والتي بدورها ألقتها على الحكومة، ومازال مصير هؤلاء البسطاء يبحث عمن ينصفه".