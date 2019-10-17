أخبار مصر | المركز النموذجي لتوجيه المكفوفين ينظم احتفالية في اليوم العالمي للعصا البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز النموذجي لتوجيه المكفوفين ينظم احتفالية في اليوم العالمي للعصا البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات إحتفالية اليوم العالمي للكفيف ( العصا البيضاء) تحت عنوان "معا لمجتمع داعم ودامج للمكفوفين" والذي تنظمه المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة أيات من القرأن الكريم من خلال طلاب المركز، وكلمة إسلام قابيل ممثل عن طلاب المركز وكلمة رئيس مجلس الإدارة الدكتورة إقبال السمالوطي، وكلمة ممثلي عن وزارات التضامن والصحة والتربية والتعليم والثقافة والداخلية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وكورال طلاب مدرسة طه حسين، وحضر اللقاء جميع أعضاء مجلس إدارة المركز، وتغنت فرق المكفوفين من الكبار والأطفال أغاني وطنية داعمة للجيش مما أثار الحماس والطاقة الإيجابية لدى الحاضرين.

وأكدت الدكتورة إقبال السمالوطي رئيس مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، أن الدولة ممثلة في السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دعمت المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة بكل الإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للمكفوفين أعلن منذ عام 1970 أن بالعصا البيضاء يملك الكفيف الحق في التحرك والتجول في كل الأماكن العامة.

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وأوضحت السمالوطي، أنه وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية أن هناك 2 مليار شخص مصابون بالعمى، كان من الممكن وقايتهم من خلال إجراء جراحات بسيطة مثل عمليات المياه البيضاء، أو بتسليمه نظارة طبية، أو بالدعم المالي لإجراء الجراحة المناسبة له.

وأضافت السمالوطي، أن هذه الاحتفالية تهدف لدعم ودمج المكفوفين في المجتمع، والتأكيد على أن المجتمع داعم بكل قوة لفئة المكفوفين وضعاف البصر، مشيرة إلى جهود المركز من خلال الإدارات والأقسام المختلفة في تقديم كل الدعم لطلابه من المكفوفين.

ودعت السمالوطي لدعم ومساندة المركز حيث يواجه تحديات كثيرة ولذا قامت وزيرة التضامن بحل مجلس الإدارة السابق، وتعيين مجلس جديد.

ويذكر أن المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين أنشئ باتفاقية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة عام 1953 وتم إشهاره برقم 12 لسنة 1967.