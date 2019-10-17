أخبار مصر | لجنة الخطة والموازنة: 30 أكتوبر الموعد النهائي لتسلم مصفوفة البرامج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الخطة والموازنة: 30 أكتوبر الموعد النهائي لتسلم مصفوفة البرامج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وناقش الاجتماع التفاصيل الفنية الخاصة بمصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لبرنامج الحكومة، والحلول المقترحة من الوزارتين فيما يتعلق بتقسيم المسئوليات الفنية والإدارية بين الوزارات والمديريات التابعة لها فيما يخص موازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة.
وحددت اللجنة موعدا نهائيا بتاريخ 3010 لاستلام النسخة النهائية من مصفوفة البرامج والمؤشرات، متضمنة البرامج الفرعية للحكومة والوزارات والجهات المسئولة ودورها، مؤكدة أنه موعد نهائي لا يقبل التأخير.
وطالبت سيلفيا نبيل بوضع كل الوزارات والجهات المسئولين عن تنفيذ البرامج، سواء داخل الموازنة أو خارجها مع توضيح ما هو داخل الموازنة وما هو خارجها مع الحفاظ على استقلالية أي جهة مستقلة
كما ناقش اللجتماع البرنامج الفرعي نشر سماحة الإسلام والمسئول عنه في برنامج الحكومة الأزهر والأوقاف، مطالبة بإضافة الهيئة العامة للاستعلامات والهيئات الإعلامية، مشيرة إلي أن أي برنامج فرعي للحكومة لا يصبح مسئول عنه جهة واحدة.
وطالبت "نبيل" بتوضيح من المسئول عن الصرف في المديريات وتوضيح آلية الربط بين الوزارة والمديريات في تنفيذ الخطط، وحل مشكلة الانفصال بين المديريات والوزارة وإيضاح المسئوليات حتي نضمن نزول خطط الوزارة علي أرض الواقع، وتم الاتفاق علي أن تعقد اللجنة اجتماعات مع مديري المديريات لحل هذه المشكلة.
وتحفظت اللجنة علي تغيب بعض أعضاء فريق العمل الخاص بوزارة المالية، مؤكدة أنه أمر غير مقبول ويجب عدم تخلف أي فرد من فريق العمل خاصة في مثل هذا التوقيت الفارق لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وأن يكون الأمر حدث عرضي لن يتكرر.