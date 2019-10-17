أخبار مصر | لجنة الخطة والموازنة: 30 أكتوبر الموعد النهائي لتسلم مصفوفة البرامج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الخطة والموازنة: 30 أكتوبر الموعد النهائي لتسلم مصفوفة البرامج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمجلس النواب،

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء،اجتماعا لها اليوم برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والسادة أعضاء اللجنة بدير عبد العزيز وابواهيم نظير وسهير الحادي، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.وناقش الاجتماع التفاصيل الفنية الخاصة بمصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لبرنامج الحكومة، والحلول المقترحة من الوزارتين فيما يتعلق بتقسيم المسئوليات الفنية والإدارية بين الوزارات والمديريات التابعة لها فيما يخص موازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة.

وحددت اللجنة موعدا نهائيا بتاريخ 3010 لاستلام النسخة النهائية من مصفوفة البرامج والمؤشرات، متضمنة البرامج الفرعية للحكومة والوزارات والجهات المسئولة ودورها، مؤكدة أنه موعد نهائي لا يقبل التأخير.

وطلبت اللجنة إدخال بعض التعديلات علي المصفوفة، ببعض البرامج منها مناقشة إسناد برنامج دعم وتنمية حقوق الإنسان إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارات "التضامن والداخلية والخارجية والعدل" بدلا من وزارة الخارجية فقط.

وطالبت "نبيل" ببعض التعديلات في برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلي أن فكر التنمية المستدامة تتطلب إشراك وزارتي الثقافة والقوي العاملة وجهاز المشروعات الصغيرة بدلا من الهجرة فقط.

كما طالبت بتوضيح آلية متابعة القروض حتي يستطيع البرلمان والحكومة متابعة طبيعة استغلال القروض والمنح وما تم بها ومدي الانجاز أو التقصير. وطالبت سيلفيا نبيل بوضع كل الوزارات والجهات المسئولين عن تنفيذ البرامج، سواء داخل الموازنة أو خارجها مع توضيح ما هو داخل الموازنة وما هو خارجها مع الحفاظ على استقلالية أي جهة مستقلة Advertisements كما ناقش اللجتماع البرنامج الفرعي نشر سماحة الإسلام والمسئول عنه في برنامج الحكومة الأزهر والأوقاف، مطالبة بإضافة الهيئة العامة للاستعلامات والهيئات الإعلامية، مشيرة إلي أن أي برنامج فرعي للحكومة لا يصبح مسئول عنه جهة واحدة. وطالبت "نبيل" بتوضيح من المسئول عن الصرف في المديريات وتوضيح آلية الربط بين الوزارة والمديريات في تنفيذ الخطط، وحل مشكلة الانفصال بين المديريات والوزارة وإيضاح المسئوليات حتي نضمن نزول خطط الوزارة علي أرض الواقع، وتم الاتفاق علي أن تعقد اللجنة اجتماعات مع مديري المديريات لحل هذه المشكلة.