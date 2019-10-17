مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": سرقة مسن بعد حفلة جنس جماعي.. وسجن متهمين بـ"أحداث عنف المطرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": سرقة مسن بعد حفلة جنس جماعي.. وسجن متهمين بـ"أحداث عنف المطرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة العيادات الطبية بالعجوزة.. و"كسر الباب" كلمة السر



نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي لسرقة العيادات الطبية بمنطقة العجوزة، بعد ارتكابه 8 وقائع سرقات، بوسط محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا"

السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشروق



قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة الشروق، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا"

ننشر تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا



أعلن المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي، اليوم، عن تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري، والاحتفال بمرور خمسين عاما على إنشاءالقضاء الدستوري في عام 1969، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا"

السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين بـ"أحداث عنف المطرية"



أصدرت الدائرة 7 إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، النطق بالحكم لجلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، "التفاصيل الكاملة إضغط هنا"

"قضايا الدولة" تهنئ المحكمة الدستورية بـ"اليوبيل الذهبي"



هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وجميع مستشاري المحكمة بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا ومرور خمسين عاما على نشأة القضاء الدستوري في مصر بإنشاء أول محكمة دستورية منذ عام ١٩٦٩، " التفاصيل الكاملة إضغط هنا"

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بالحيثيات.. حبس شريف جابر 3 سنوات لازدرائه الدين وتحريضه على الإلحاد



أصدرت محكمة جنح الإسماعيلية حكمها في القضية رقم 3729 المرفوعة من المحامي والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد ضد المدون شريف جابر والمتهم فيها بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد، "التفاصيل الكاملة إضغط هنا"

ضبط أسرة تحاول السفر لدولة أوروبية بـ"تأشيرات إقامة مزورة"



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع زوجته بمحاولة السفر لإحدى الدول الأوروبية بموجب تأشيرات إقامة مزورة، " التفاصيل الكاملة إضغط هنا"

"حفلة جنس جماعي" تنتهي بسرقة مسن بالإكراه في الأميرية



تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من كشف غموض واقعة سرقة مسن بالإكراه بمنطقة الأميرية وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقته المسجلة آداب، "التفاصيل الكاملة إضغط هنا"

ضبط 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه من تجارتهم غير المشروعة



ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي ضم 5 متهمين قاموا بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمخدرات، "التفاصيل الكاملة إضغط هنا"

بكيلو ونصف حشيش و600 ألف جنيه.. سقوط تاجري مخدرات بإمبابة



أحبط رجال مباحث الجيزة، ترويج كيلو ونصف حشيش بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، "التفاصيل الكاملة إضغط هنا"