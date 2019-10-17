مصر | بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة العيادات الطبية بالعجوزة.. و"كسر الباب" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة العيادات الطبية بالعجوزة.. و"كسر الباب" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي لسرقة العيادات الطبية بمنطقة العجوزة، بعد ارتكابه 8 وقائع سرقات، بوسط محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، مفادها قيام عاطل وربة منزل، سبق اتهامهما في عدة قضايا سرقات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة العيادات الطبية، بأسلوب كسر الباب، بنطاق القسم.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، من صحة ما ورد من معلومات، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بسرعة ضبط المتحري عنهما. وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، من صحة ما ورد من معلومات، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بسرعة ضبط المتحري عنهما. وبإعداد عدة أكمنة لضبطهما، برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، والرائد مصطفي خليل رئيس وحدة مباحث القسم، تمكنت القوات من استهدافهما والقبض عليهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.



وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وارتكابهما 8 سرقات بأسلوب كسر الباب، وبإرشادهما تم ضبط شاشات، وأدوية طبية، وأجهزة كهربائية، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.