مصر | السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة الشروق.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية محمد فرج السعدني، وحسام الدين الكلاف، وأمانة سر سعيد عبدالستار.

وتعود التفاصيل بتلقي النقيب إسلام عبد الحي أحمد معاون مباحث بقسم شرطة الشروق بلاغا من "وليد.م.م" سائق يفيد بقيام شخصين بسرقة سيارته "التاكسي" وبالتعامل مع البلاغ المقدم وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومن خلال التحريات والتحقيق تم التوصل إلى المتهمين وهما: "محمد.م.ط" 33 عاما محل إقامته شمال سيناء و"أحمد.ي.ح" 23 عاما عاطل، محل إقامته شمال سيناء.

وبالوقوف على ملابسات الحادث، تبين أنهما قاما بتوقيف المجني عليه الأول على الطريق العام بحجة الذهاب بهما إلى مدينة الشروق، وبمجرد أن أوقف بسيارته قام الأول بإخراج "مسدس صوت" والثاني استل سلاحا أبيض "مطواة" لترهيبه وتخويفه مما دفعه بالهروب وترك سيارته.

وبعد القبض عليهما وبعرضهما على النيابة العامة أقرو بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات واتخاذ منطقة الشروق مقرا لهما، وبتحويل القضية لمحكمة الجنايات قضت بدورها بالسجن ٣ سنوات لكل منهما.