مصر | ننشر تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي، اليوم، عن تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري، والاحتفال بمرور خمسين عاما على إنشاءالقضاء الدستوري في عام 1969.



ومن المقرر أن تبدء فاعليات الاحتفال خلال الفترة من 19 حتى 21 أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وجاء تنظيم اليوم الافتتاحي الموافق السبت المقبل كالتالي:



أولا: تقرر حضور رجال الإعلام (مرئي ومسموع وصحافة)، الساعة العاشرة صباح يوم السبت، وذلك للاستعداد

لمتابعة فعاليات الاحتفالية، التي ستبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر المحكمة. أولا: تقرر حضور رجال الإعلام (مرئي ومسموع وصحافة)، الساعة العاشرة صباح يوم السبت، وذلك للاستعدادلمتابعة فعاليات الاحتفالية، التي ستبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر المحكمة. ثانيا: سوف تعقد جلسات حوار بين المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية، حول الاهتمامات المشتركة للقائمين على أمر القضاء الدستوري، بمختلف أنظمته، كما يحضر تلك الجلسات عدد من خبراء القانون الدستوري في العالم لإثراء المداولات، وفقا لما يلى:

- يوم السبت من الساعة 3 م: الساعة 5 م.

- يوم الأحد من الساعة 9 ص: الساعة 3 م.

وذلك بفندق سوفيتيل الجزيرة.



وسيحضر الاحتفالية مستشارين من جميع بقاع الأرض، وستشارك 50 دولة في هذة المناسبة.