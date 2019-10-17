مصر | رفع 361 حالة تعد على الطريق العام بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 361 حالة تعد على الطريق العام بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 195 كرسيا – 30 ترابيزة – 12 شمسية – 30 سلاسل – 5 طقطوقة – 5 استاند – 5 أسطوانة – 3 عربة – 320 عرق خشب – ثلاجة – شعلة – 27 طن قمامة - وبلغ الإجمالي 361 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال المرور تم ضبط 42 سحب متنوع – 30 نموذج 125 – 90 كلبش – 20 سرفيس – تصالح فوري – حجز سيارة - وبلغ الإجمالي 184 مخالفة مرورية.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

