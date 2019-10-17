مصر | السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين بـ"أحداث عنف المطرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين بـ"أحداث عنف المطرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدائرة 7 إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، النطق بالحكم لجلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

وحيث قضت المحكمة بمعاقبة كل من عمر سمير عبد الله وأحمد سيد الحمد "حدثين" بالسجن 5 سنوات لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

