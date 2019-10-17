مصر | دورة تدريبية للقضاء العسكري بمحكمة النقض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية للقضاء العسكري بمحكمة النقض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى وسبعين عضوًا من أعضاء القضاء العسكري بمختلف الدرجات، خلال زيارتهم لمحكمة النقض بمناسبة الدورات التدريبية الراقية لضباط القضاء العسكري من مختلف الدول العربية الشقيقة ومن مصر التي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية برعاية الوزير حسام عبد الرحيم وزير العدل.

وكلف رئيس المحكمة قياداته بالمحكمة بتنظيم برنامج للزيارة في صورة لقاء مع المتدربين حضرة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض ومساعدوه وكذلك مساعدو مدير نيابة النقض وممثل إدارة العلاقات الدولية ومستشار العلاقات العامة بالمحكمة وذلك بمكتبة محكمة النقض حيث تم الترحيب بهم ونقل تحيات رئيس المحكمة وتبادل الموضوعات الفنية عن دور محكمة النقض وعملها والمكتب الفني ونيابة النقض.

وقدم رئيس المكتب الفني إصدارات المحكمة للزوار، وتم اصطحابهم إلى مركز المعلومات القضائية بالمحكمة حيث التقى بهم مدير المركز المستشار عمرو الزهيري، وشرح لهم ميكنة العمل بالمحكمة لتحقيق سرعة الإنجاز.

وتم التقاط الصور التذكارية بقاعة عبد العزيز باشا فهمي أول رئيس لمحكمة النقض وأروقة مبنى دار القضاء العالي وقدم الحاضرون الشكر للقضاء المصري وأكدوا على ضرورة التعاون بين القضاء المصري والقضاء العسكري لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم تحت ريادة قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحضر اللقاء المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء الذي صرح بذلك وكان في توديع الوفد القضائي حيث قدموا الشكر على كريم الضيافة.