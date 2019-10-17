مصر | ضبط سائق خطف أطفال لسرقة مشغولاتهم الذهبية في بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق خطف أطفال لسرقة مشغولاتهم الذهبية في بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، سائق لقيامة باختطاف الأطفال لسرقة أقراطهن الذهبية فى بنى سويف.

تلقى مركز شرطة بنى سويف من «ح. خ. ح»، 34 سنة، سائق، بلاغًا يفيد بقيام مجهول، يستقل دراجة نارية، باختطاف ابنته «ر»، 6 سنوات، عقب خروجها وشقيقها «ع»، 8 سنوات، من منزل جدتهما بالعزبة، بعد أن اصطحبهما لإرشاده عن مكان مدرستهما، ثم ترك الطفل واختطف شقيقته التي تم العثور عليها لاحقًا، وتبين استيلاؤه على قرطها الذهبى.

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وأسفرت جهود فريق البحث المُشكَّل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى، عن تحديد مرتكب الواقعة، ويُدعى «م. ع»، 32 سنة، عامل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته الطفلة «ج. ى»، 7 سنوات، مقيمة بدائرة المركز، بعد أن اختطفها واصطحبها إلى منزله تحت الإنشاء بقرية سنور، واستولى منها على القرط الذهبى الخاص بها.

وبمواجهة المتهم، اعترف تفصيليًا بخطف الطفلة وسرقة قرطها، وكذلك خطف ج. ى، التي كانت برفقته أثناء الضبط، وش. ن، 7 سنوات، بتاريخ 6 أكتوبر الجارى، والتى تم العثور عليها في اليوم نفسه بدائرة قسم بنى سويف.

كما أرشد عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وأقر بتصرفه في القرطين بالبيع لمدير شركة مصوغات ببندر المحافظة، نظير 1800 جنيه، وضبط المتهم.