مصر | "قضايا الدولة" تهنئ المحكمة الدستورية بـ"اليوبيل الذهبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قضايا الدولة" تهنئ المحكمة الدستورية بـ"اليوبيل الذهبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وجميع مستشاري المحكمة بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا ومرور خمسين عاما على نشأة القضاء الدستوري في مصر بإنشاء أول محكمة دستورية منذ عام ١٩٦٩.

وتابع أن "الدستورية العليا" بما أضافته من أحكام ومبادىء دستورية عظيمة حافظت على الحقوق والحريات ومبادىء حقوق الإنسان وغيرها من المجالات القانونية تصويبًا لبعض النصوص المخالفة للدستور وتفسيرا لغيرها من النصوص التي غمض عند التطبيق معرفة مقاصدها ومعانيها فكانت تلك الأحكام نورا يهتدي به العاملون في محراب العدالة من قضاة ومتقاضين وفقهاء القانون وعونا للسلطة التشريعية في تصحيح النصوص التي اعتراها مخالفة دستورية وتدارك الوقوع في مثل تلك المخالفات فيما يصدر من قوانين جديدة، سائلين المولى عز وجل استمرار المحكمة الدستورية العليا في أداء رسالتها الدستورية الجليلة في خدمة العدالة والوطن المفدى.