مصر | "قضايا الدولة" تهنئ المحكمة الدستورية بـ"اليوبيل الذهبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قضايا الدولة" تهنئ المحكمة الدستورية بـ"اليوبيل الذهبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع أن "الدستورية العليا" بما أضافته من أحكام ومبادىء دستورية عظيمة حافظت على الحقوق والحريات ومبادىء حقوق الإنسان وغيرها من المجالات القانونية تصويبًا لبعض النصوص المخالفة للدستور وتفسيرا لغيرها من النصوص التي غمض عند التطبيق معرفة مقاصدها ومعانيها فكانت تلك الأحكام نورا يهتدي به العاملون في محراب العدالة من قضاة ومتقاضين وفقهاء القانون وعونا للسلطة التشريعية في تصحيح النصوص التي اعتراها مخالفة دستورية وتدارك الوقوع في مثل تلك المخالفات فيما يصدر من قوانين جديدة، سائلين المولى عز وجل استمرار المحكمة الدستورية العليا في أداء رسالتها الدستورية الجليلة في خدمة العدالة والوطن المفدى.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.