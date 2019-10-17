مصر | لتحقيق السيولة.. انتشار رجال المرور بشوارع وميادين الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتحقيق السيولة.. انتشار رجال المرور بشوارع وميادين الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير مخالفات انتظار خاطئ، مخالفات متنوعة، ضبط ( 3 ) سيارات بدون لوحات معدنية، ضبط ( 3) دراجات بدون لوحات معدنية، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 15 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (19 ) الصلاحية الفنية للسيارة، مخالفات نـمــوذج 125، ( 25 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 24 ) زجاج فاميه، ( 3 ) حجز توك توك، ( 51 ) التصالح الفوري، ( 19 ) ملصقات ومتعلقات، مخالفات دخان كثيف، ( 40 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 148 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.