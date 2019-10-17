مصر | بالحيثيات.. حبس شريف جابر 3 سنوات لازدرائه الدين وتحريضه على الإلحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالحيثيات.. حبس شريف جابر 3 سنوات لازدرائه الدين وتحريضه على الإلحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنح الإسماعيلية حكمها في القضية رقم 3729 المرفوعة من المحامي والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد ضد المدون شريف جابر والمتهم فيها بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.

حيث حكمت المحكمة بحبس شريف جابر ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لما نسب إليه من تهم في الدعوى المقامة من الناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد.

وأكد المحكمة في حكمها بأن المتهم شريف جابر قد قام بعمل من شأنه إحداث الفعل المجرم قانونًا وسب الدين وازدراءه بما يوجب معاقبته بنص المادة 161 عقوبات.



وأوضح الحكم أنه وحسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر جمع الاستدلالات، أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقته الواقع مما يتعين معه ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته مما يتعين معه عقابه بنص المادة 304 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح الحكم أنه وحسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر جمع الاستدلالات، أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقته الواقع مما يتعين معه ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته مما يتعين معه عقابه بنص المادة 304 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح المحامي والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد أن الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية يمثل إحقاقًا لثوابت المجتمع المصري، وتأكيدًا لم ثبت بالأدلة القاطعة من قيام المتهم وعن عمد من خلال الفيديوهات بالتطاول على الذات الإلهية، والسخرية من الدين الإسلامي، والتي يجرمها الدستور والقانون. Advertisements وأوضح سعد أن الملحد شريف جابر يجاهر بسبه للدين الإسلامي، وتطاول على "الله عز وجل"، وأنه يتعمد الإساءة للدين بدعوى الحرية والتعبير عن الرأي. وأشار سعد إلى أن السلوك العدواني لشريف ضد المجتمع وأخلاقياته راسخة في فكره، وأنه يصر على أفعاله التي يعاقب عليها القانون في تحد منه للثوابت المجتمعية وعقيدة المصريين، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها ضد جابر.