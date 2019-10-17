مصر | "مبروك كسبتوا جوائز مالية".. ضبط عامل استولى على بطاقات دفع إلكتروني للتسوق بها





وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك بورود بعض الاعتراضات من أحد عملاء البنك لقيام أحد الأشخاص بالاتصال به والحصول على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به واستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وبإجراء عمليات الفحص الفني لتلك العمليات الشرائية تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات أحد الأشخاص (مقيم بقرية باسوس بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، وتم رصد أوامر شراء حديثة لأجهزة الكترونية مرسلة من إحدى الشركات باسم المذكور وباستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وتبين أنه (عامل بمصنع مواد غذائية - ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية - سبق اتهامه والحكم عليه في عدد 11 قضية " تبديد – إيصال أمانة "، ومحكوم علية هارب في تلك القضايا) وضبط بحوزته (بطاقة رقم قومي تحمل اسم الشخص المذكور " المستخدمة في عمليات الشراء" - هاتف محمول).