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مصر | "مبروك كسبتوا جوائز مالية".. ضبط عامل استولى على بطاقات دفع إلكتروني للتسوق بها

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مبروك كسبتوا جوائز مالية".. ضبط عامل استولى على بطاقات دفع إلكتروني للتسوق بها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر الإنترنت.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك بورود بعض الاعتراضات من أحد عملاء البنك لقيام أحد الأشخاص بالاتصال به والحصول على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به واستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وبإجراء عمليات الفحص الفني لتلك العمليات الشرائية تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات أحد الأشخاص (مقيم بقرية باسوس بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، وتم رصد أوامر شراء حديثة لأجهزة الكترونية مرسلة من إحدى الشركات باسم المذكور وباستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وتبين أنه (عامل بمصنع مواد غذائية - ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية - سبق اتهامه والحكم عليه في عدد 11 قضية " تبديد – إيصال أمانة "، ومحكوم علية هارب في تلك القضايا) وضبط بحوزته (بطاقة رقم قومي تحمل اسم الشخص المذكور " المستخدمة في عمليات الشراء" - هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه قام بالاتصال بالعديد من الأشخاص مدعيًا كونه موظفا بالبنك وأخبرهم بفوزهم بجوائز مالية مقدمة من البنك وإحدى شركات المحمول، وطلب أرقام وبيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بهم، حتى يتسنى لهم استلام تلك الجوائز، وعقب ذلك يقوم باستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول وبطاقة الرقم القومي غير الخاصة به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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