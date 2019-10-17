مصر | ضبط صاحب مقلة هارب من دفع 16 مليون جنيه غرامات بدار السلام

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مقلة هارب من دفع 16 مليون جنيه غرامات بدار السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط ن.ع، 55 سنة، صاحب مقلة والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 أحكام غرامات "عدم تنفيذ قرار" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 16 مليون جنيه.



وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.