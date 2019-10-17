شكرا لقرائتكم خبر عن متبرعة بفص كبدها لزوجها: «طردني واتجوز عليا واتحجزت بالقسم».. والزوج يرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟»، ربما يرى البعض هذا العنوان مناسبًا لقصة رحاب التي اتهمت زوجها بطردها من المنزل وزواجه من أخرى وتسببه في احتجازها بالقسم رغم قيامها بالتبرع له بجزء من كبدها أثناء مرضه ورحلة العلاج.

القصة التى انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، انتقلت إلى شاشات التليفزويون، خلال اليومين الماضيين، لتتكشف كل تفاصيلها، وصولاً إلى رد الزوج على رواية السيدة في مداخلة هاتفية، أمس، مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، على قناة إم بي سي مصر، عارضاً الصُلح.

رحاب فتحي، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، قالت إنها تبرعت بكبدها لزوجها لإنقاذه من الموت، حتى فوجئت بعد العملية بطردها من المنزل، وزواجه من أخرى، مشيرة إلى أن زوجها كان يعاني من مرض التهاب الكبدي الوبائي ولم يخبرها بأي شيء إلا بعد الزواج.

وقالت في اتصال مع تامر أمين، على قناة النهار، إنها تعرضت للإهانة والغدر بها واستحل كل حقوقها وعلى الرغم من ذلك أنها لم تتخل عن زوجها بعدما علمت بمرضه، لافتة إلى أنها تبرعت لزوجها بـ65% من كبدها.

وأشارت إلى أنه أخرجها من المستشفى قبل أن تكمل علاجها، وخالف اتفاقه ووعده معها ومع الطبيب، قائلة: «اكتشفت أن بطني كلها مفتوحة مخالفة للاتفاق الذي كان بيينا».

وتابعت: «كان أناني جداً، وكنت في حاجة إلى الراحة بعد خروجي من المستشفى بعدما تبرعت لزوجي بكبدي، إلا أنه منع أحد أن يأتي لمساعدتي، وفوجئت برغبته في استهلاك صحتي»، وأكملت مشيرة إلى أن زوجها اتهمها بسرقة فراش المنزل، ومبلغه 115 ألف جنيه، وأكملت: «أخذ كل أوراقي الشخصية، ومن ثم طردني من المنزل، واتهمني زورا بالسرقة، وتزوج من أخرى».

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وتابعت في تقرير آخر أذاعه برنامج يحدث في مصر، مع الإعلامي شريف عامر،: «عشت معاه 9 سنين في السعودية، أحلى 9 سنين في حياتي عمري ما شوفت منه حاجة وحشة، عمره ما زعلني، عمره ما قصر معايا في حاجة، حالته اتدهورت صحيا عشان كان عنده فيروس سي، رجعنا مصر كنت ملازماه في السعودية وفي مصر عشان مرضه».

وأضافت «رحاب» أن زوجها تسبب في احتجازها بقسم الشرطة عدة أيام.

على الجانب الآخر، قال يسري زوج السيدة رحاب ماحدث مشيراً إلى إنه مستعد للصلح والبدء مع زوجته من جديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية «أم بي سي مصر»: «كل الكلام الذي قالته زوجتي ليس لدي خلاف فيه وهي زوجتي وحبيبتي وأختي وأم ابنتي الوحيدة وكل ما تحمله معنى الكلمة».

وأكد أن الخلافات العائلية لا يمكن أن تناقش عبر وسائل الإعلام، وأوضح أنه سعى للصلح بينهما منذ أكثر من عامين، قائلاً: «هي على رأسي من فوق، أنا عايز الحل، أنا حاضر لأي حل».