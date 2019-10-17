شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد «محمد سمير إدريس» على مدرسة في شربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير إدريس على مدرسة العوضية للتعليم الأساسي التابعة لمركز شربين.

وقال محافظ الدقهلية، في بيان صحفى: «إننا لا ننسى شهداءنا الأبرار الذين ضحوا لنحيا في امن وأمان، فتحية تقدير وامتنان لهم جميعا، وعرفانا لأسرهم وأهلهم».

حضر الاحتفال سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد إيهاب السلاب، وفوزي الشرباصي عضوا مجلس النواب، والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، والمحاسب محمد أبوالعينين رئيس مركز ومدينة شربين.

الدقهلية تحتفل بإطلاق اسم شهيد على مدرسة في شربين

الدقهلية تحتفل بإطلاق اسم شهيد على مدرسة في شربين

الدقهلية تحتفل بإطلاق اسم شهيد على مدرسة في شربين