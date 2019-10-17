شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 5047 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استقبال 5047 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعقد لقاءات دورية مع المواطنين لتوعيتهم بالإجراءات المتبعة لتقنين أوضاعهم طبقا للقانون، حيث يتم فحص هذه الطلبات طبقا للشروط والأحكام لبيان مدى مطابقتها حتى يتسنى استكمال باقي إجراءات التصالح عليها.

وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتيسير على المواطنين فى تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن المراكز التكنولوجية استقبلت ٥٠٤٧ طلب حتى الآن وتوزيعها كالآتي: ٣٥٨ طلبا بمركز الزقازيق، ١٩ طلبا بحي أول ، ٤٦٣ طلبا بمنيا القمح ، ٣١٠ طلب بأبو حماد ، ٤٣٦ طلبا بديرب نجم، ٧٣١ طلبا بههيا ، ٤٨٧ طلبا ببلبيس، ١٨٧ طلبا بفاقوس، ٣٧٧ طلبا بأبو كبير، ١٢١ طلبا بالحسينية، ٤٣٧ طلبا بالإبراهيمية، ٦٣٤ طلبا بكفر صقر، ٥٣ طلبا بأولاد صقر، ٣١٨ طلبا بمشتول السوق، ١٦ طلبا بالقنايات، ٣٦ طلبا بالقرين، 9 طلبات بصان الحجر، ٢٩ طلبا بحي ثان، ٢٦ طلبا بمنشأة أبو عمر.