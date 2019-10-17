شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية للقضاء العسكرى بمحكمة النقض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الخميس، 70 عضوًا من أعضاء القضاء العسكرى بمختلف الدرجات من خلال زياتهم لمحكمة النقض، بمناسبة الدورات التدريبة الراقية لضباط القضاء العسكرى من مختلف الدول العربية الشقيقة، ومن مصر التى ينظمها المركز القومى للدراسات القضائية، برعاية المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل.

Advertisements

وكلف رئيس المحكمة، القضاة بالمحكمة بتنظيم برنامج للزيارة فى صورة لقاء مع المتدربين حضره المستشار حسنى عبد اللطيف، رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، ومساعدوه، وكذلك مساعدو مدير نيابة النقض، وممثل إدارة العلاقات الدولية، ومستشار العلاقات العامة بالمحكمة، وذلك بمكتبة محكمة النقض، إذ تبادل الموضوعات الفنية عن دور محكمة النقض، وعملها، والمكتب الفنى، ونيابة النقض.

وقدم رئيس المكتب الفنى إصدارات المحكمة للزوار، وتم اصطحابهم إلى مركز المعلومات القضائية بالمحكمة، حيث التقى بهم مدير المركز المستشار عمرو الزهيرى، وشرح لهم ميكنة العمل بالمحكمة لتحقيق سرعة الإنجاز، وتم التقاط صور تذكارية بقاعة عبد العزيز باشا فهمى، أول رئيس لمحكمة النقض، وأروقة مبنى دار القضاء العالى، وقدم الحاضرون الشكر للقضاء المصرى، وأكدوا على ضرورة التعاون بين القضاء المصرى، والقضاء العسكرى لتحقيق العدالة الناجرة لشعب مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحضر اللقاء المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، الذى صرح بذلك، وكان فى توديع الوفد القضائى، حيث قدموا الشكر على كريم الضيافة.