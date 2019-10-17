شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بالجامعة الأمريكية عن نسب الفقراء في مصر: «الاستماع إليهم هو الحل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مساء الأربعاء، ندوة بعنوان «أرقام الفقر الجديدة في مصر.. لماذا تزداد أعداد الفقراء؟»، لمناقشة النتائج التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لمسح الدخل والأنفاق، وأظهرت زيادة الفقر في مصر بنسبة ٤.٧٪ منذ ٢٠١٧ لتصل نسبة المواطنين تحت خط الفقر إلى ٣٢.٥٪ وهي الأعلى منذ عام ٢٠٠٠.

وحاضر في الندوة الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، والدكتورة هبة الليثي، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وأدارت النقاش سلمى حسين، الباحثة في مجال السياسات العامة.

بدأت الندوة بكلمة الدكتورة هبة الليثي، التي أشرفت على بحث الدخل والإنفاق الأخير الصادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وقالت في كلمتها إن مصر تشهد زيادة كبيرة في نسبة الفقراء منذ عام ٢٠٠٠، إذ كانت حينها ١٦.٧٪، وبلغت العام الماضي ٣٢.٥٪ ما يعني أن حوالي ثلث السكان في مصر فقراء.

وأضافت أن ريف الوجه القبلي هو الأكثر فقرًا في مصر، إذ بلغ في ٢٠١٥ نحو ٥٦.٧٪ مقابل ٥٢٪ العام الماضي، ورغم هذا الانخفاض إلا أن مازال أكثر من نصف مواطنين الصعيد فقراء. وفيما يخص المناطق الحضارية أوضحت الليثي أن ثلث سكان القاهرة من الفقراء أيضًا، رغم ارتفاع نسبة التعليم في الحضر بالأخص في القاهرة.

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وحسب إحصائيات جهاز الإحصاء التي نقلتها «الليثي»، في كلمتها فإن ٢٣٦ قرية في سوهاج ضمن الـ1000 قرية الأكثر فقرًا في مصر، مقابل ٢٠٧ قرية في أسيوط.

«الاستماع إلى الفقراء والمهمشين هو الحل»، بدأت الدكتورة عالية المهدي كلمتها بالإشارة إلى ضرورة الحديث مع الفقراء وسؤالهم عن حلول أوضاعهم الاقتصادية المتدنية، مثلما حدث في التجربة الصينية التي استمعت إلى الفقراء واستطاعت حل مشكلاتهم استنادًا إلى ذلك.

وناقشت «المهدي» ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة في ٢٠١٥، مستندة إلى ٣ قرارات بدأت بتحرير سعر الصرف، وخفض سعر الفائدة، وصولًا إلى خفض دعم الوقود والكهرباء. في المقابل، حسب «المهدي» اتبعت الحكومة برامج لتعويض المواطنين الأكثر احتياجًا من خلال برنامج دعم الأسر الفقيرة وتطوير البطاقات التموينية.

واستعرضت أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مراحل انخفاض البطالة منذ عام ٢٠٠٠ حتى وصولها إلى نسبة ٨.١٪ خلال الأشهر الأولى من ٢٠١٩، مشككة في النسبة، بسبب ثبات أعداد المشتغلين بواقع ٢٦ مليون مشتغل في مصر خلال العامين الأخيرين.

واختتمت الندوة بتلقي الأسئلة من المشاركين التي تنوعت بين ربط العوامل الديموغرافية والزيادة السكانية من جهة أخرى، وتأثيرها على زيادة نسبة الفقر في مصر.