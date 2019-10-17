شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: صرف 300 ألف جنيه مستحقات وتعويضات لـ13 عاملًا بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت جميعها 11 ألفا و167 دينارا أردنيا، ما يعادل نحو 300 ألف و925 جنيها مصريا.

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بمتابعة الوزارة للشكاوى مع المستشار العمالي بالأردن، أشرف الحرايري، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال الذي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك عن حل مشكلة العامل «رشاد. أ» ضد «فؤاد.ع. م» بصرف راتبه وقدرة 400 دينار، واستلامه جواز سفره، وحصول العامل «عماد.ع» على 100 دينار من كفيله «جوزيف. أ»، والعامل «هشام.ع» على 150 ديناراً وجواز سفره، من كفيله «عادل.س»، كما حصل «البدري .ع» على 385 ديناراً راتبه وبراءة ذمة من كفيلة «محمد .أ».

كما حصل كل من «محمود. ر» على راتب 6 أشهر بإجمالي ٢٦٥٠ ديناراً، و«المرسي .أ.أ» على ١١٥٠ديناراً، و«عادل. ن» على ٦٢٠ ديناراً وجواز سفرة وتصريح بقيمة المبلغ، وحصل العامل «محمد .أ» على مبلغ ١٨٠٠ دينار تم تقسطها على دفعات كل دفعة 200 دينار، كما حصل «محمد.ز» على 600 دينار وجواز سفره، وحصل «إبراهيم.ع»، و«عبيد.س.أ»، و«سعيد.أ»، و«أحمد.ع»، و«إسلام.س»، و«غريب.ج»، و«ممدوح.م»، و«حمدي.م» على جوازات سفرهم وبراءة ذمة من كفلائهم.

وجرى صرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم «رضا.م.أ» بقيمة 439 ديناراً، والمرحوم «السيد.م.ع» بقيمة 718 ديناراً، وصرف ضمان للمواطن «محرز.ن.أ» مبلغ 435 ديناراً، وضمان للمواطنة «نعيمه.أ.ع» كدفعة وحدة بقيمة 1690 ديناراً.